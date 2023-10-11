Rekabet Kurumu'ndan dört yılda 10,4 milyar liralık ceza

"Rekabet Kurulu kararlarının ekonomi üzerindeki etkisini gösteren ve OECD metodolojisine göre hazırlanan Etki Analizi Raporu, 2021-2022 döneminde tüketicilere 13,1 milyar dolar fayda sağlandığını göstermektedir. Bu durum, Kurumumuz nezdinde atılan adımların ve alınan önlemlerin ekonomik alanda ne denli öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yeniliklerimizden biri olan taahhüt ve uzlaşma mekanizması da rekabet ihlallerine müdahale süreçlerimizi hızlandırmış ve etkinliği artırmıştır. Açılan soruşturmalardan 12'si, verilen etkin taahhütlerle sonlandırılmıştır. Uzlaşma tarafında ise ihlali kabul eden 92 teşebbüs, yaklaşık 836 milyon lira idari para cezası ödemiş ve haklarında yürütülen soruşturmalar sonlandırılmıştır. Yapılan tüm bu değişiklikler, mevzuatımızın iş dünyası ve tüketiciler için daha adil ve şeffaf hale gelmesine katkı sağlamıştır."