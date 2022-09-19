Ekonomi Rekabet Kurulundan ilaç firması soruşturmasında ihlal yok kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan ilaç firması soruşturmasında 'ihlal yok' kararı

Rekabet Kurulunca, Allergan İlaçları Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, idari para cezası verilmeden sonuçlanması kararlaştırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rekabet Kurulundan ilaç firması soruşturmasında ihlal yok kararı
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Rekabet Kurulu, Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında 2013 yılında yaptığı toplantıda, iddiaları yeterli bulmayarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Yargıya taşınan karar, Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nce 22 Eylül 2021'de iptal edildi ve Rekabet Kurulu'nca iddialara ilişkin 28 Ekim 2021'de soruşturma başlatıldı. 8 Eylül 2022'de soruşturma dosyası Rekabet Kurulu'nca müzakere edildi.

Teşebbüsün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek görülmediği kararlaştırıldı.

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