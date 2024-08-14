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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan kimya firmasına 1,9 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu, gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Haks Kimya'ya 'rekabet ihlali' gerekçesiyle 1,9 milyon lira idari para cezası uyguladı.

11:42 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurulu, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Haks Kimya) 1,9 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Nurse Harvey's ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.


Kurul, soruşturma sonucu firmanın kanunu ihlal ettiğine karar verdi ve teşebbüse 1 milyon 941 bin 954 lira idari para cezası kesti.





#Rekabet Kurulu
#Rekabet Kurumu
#Soruşturma
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