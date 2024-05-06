Rekabet Kurulu'ndan META'ya idari para cezası

'ndan yapılan açıklamaya göre; META tarafından piyasaya sürülen 'Threads' isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarının zorunlu tutulduğu ve benzer şekilde Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, META hakkında ön araştırma başlatıldı. Yürütülen ön araştırmada, META'nın veri birleştirme politikaları kapsamında, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği, hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer META ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, META ürünlerinin performansının ölçümü ve analizi ile başka kurumsal hizmetler (reklamlar dahil) sunmak amacıyla kullanılabileceği anlaşıldı ve META hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatıldı.

'ndan yapılan açıklamaya göre; META tarafından piyasaya sürülen 'Threads' isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarının zorunlu tutulduğu ve benzer şekilde Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, META hakkında ön araştırma başlatıldı. Yürütülen ön araştırmada, META'nın veri birleştirme politikaları kapsamında, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği, hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer META ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, META ürünlerinin performansının ölçümü ve analizi ile başka kurumsal hizmetler (reklamlar dahil) sunmak amacıyla kullanılabileceği anlaşıldı ve META hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatıldı.

Threads hakkında yürütülen soruşturmanın konusunu piyasada hakim durumda bulunan META'nın veri birleştirme davranışı oluşturdu. Veri birleştirme davranışı ise veri temelli rekabetçi endişelerin başında gelirken; rekabet otoritelerince dijital pazarlardaki rekabet ortamı açısından sorunlu bir davranış olarak görüldü. Kurul 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında; META'nın uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği, META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu değerlendirildi. Ayrıca, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı tespitlerinde bulunarak Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir karar aldı. Kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.