|
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Panek'e para cezası

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet yürüten firmaya, perakendecilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 27 milyon 304 bin lira idari para cezası uygulandı.

10:58 . 20/01/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rekabet Kurulu, 6 Ekim 2022'de gerçekleştirilen toplantıda süt, kahvaltılık, soğuk içecek gibi hızlı tüketim mallarının bulunduğu sektörde faaliyet yürüten 'Panek' firması hakkındaki, perakendecilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.


Soruşturma sürerken firma tarafından ihlalin varlığı, uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı kabul edildi.

Bu kapsamda firmaya 'Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik' uyarınca 36 milyon 406 bin 489 lira 74 kuruş idari para cezası verilmesine karar verildi. Uzlaşma usulü sonucunda cezada yüzde 25 indirim yapılmasına ve 27 milyon 304 bin 867 lira 30 kuruş tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.




#Rekabet Kurulu
#Panek' firması
#hızlı tüketim malları sektörü
1 saat önce
default-profile-img
Rekabet Kurulu'ndan Panek'e para cezası
Elon Musk'tan petrol ve gaz tahmini: 2073'ten önce tepe seviyelere çıkacak
Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor
Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Tam 2.7 kilo
EYT'de ilk aylıklar ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.