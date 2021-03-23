Ekonomi Rekabet Kurumuna 30 uzman yardımcısı alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu 30 rekabet uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu'na 30 uzman yardımcısı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Rekabet Kurumu 30 rekabet uzman yardımcısı alımı yapacak. Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde başvuru yapmaları gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Rekabet Kurumu 30 rekabet uzman yardımcısı alacak
Foto/arşiv

Kurumun, personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabet Kurumu, 15'i genel, 10'u hukuk, 5'i bilişim kadroları için olmak üzere, yazılı ve sözlü sınavla 30 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde, "www.rekabet.gov.tr" internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Yazılı sınav, 24 Nisan Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumunun internet sitesinden ilan edilecek, bilgiler adayların e-posta adreslerine ve cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

  • Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

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