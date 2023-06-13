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Ekonomi

Rekabet Kurumu duyurdu: Trendyol için sözlü savunma tarihi belli oldu

Rekabet Kurumu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 11 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

12:41 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabetçi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü aşamaya gelindiği belirtildi. Bahse konu sözlü savunma toplantısının 11 Temmuz’da yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin,
“Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ”
uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Temmuz günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin, toplantıyı çevrimiçi olarak takip edebilecekleri ifade edilen açıklamada, Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerektiği vurgulandı.




#Rekabet Kurumu
#Trendyol
#savunma
1 saat önce
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