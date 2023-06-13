Rekabet Kurumu duyurdu: Trendyol için sözlü savunma tarihi belli oldu

Rekabet Kurumu
Rekabetçi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü aşamaya gelindiği belirtildi. Bahse konu sözlü savunma toplantısının 11 Temmuz’da yapılacağı bildirildi.
Öte yandan, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin, toplantıyı çevrimiçi olarak takip edebilecekleri ifade edilen açıklamada, Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerektiği vurgulandı.