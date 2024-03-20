Reklam Kurulu ceza yağdırdı: Tüketiciyi aldatanlara af yok

Açıklamada,

"Dijital Tüketicinin Korunması Projesi"

kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu, internet üzerinden alışveriş yaparken

"devam etme koşulu"