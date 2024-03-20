Reklam Kurulu ceza yağdırdı: Tüketiciyi aldatanlara af yok

Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 17 milyon 37 bin 891 liralık para cezası uyguladı.
Kurulca, mart ayı toplantısında görüşülen 134 dosyadan 119'unun mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile 17 milyon 37 bin 891 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Toplantının ana gündem konusunun elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları olduğu aktarıldı.
İnternet alışveriş sitelerinin üyelik şartları mercek altında
Açıklamada, Kurul tarafından yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurt dışı uygulamaların da dikkate alındığı ve değerlendirmeye alınan 12 dosyaya ilişkin idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezalarının da uygulandığı kaydedildi.
Kurul, üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detayların ise daha sonra Ticaret Bakanlığının internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.