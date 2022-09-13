Ekonomi Rekor üstüne rekor kırıyor İstanbul Havalimanı yine zirvede
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Rekor üstüne rekor kırıyor: İstanbul Havalimanı yine zirvede

İstanbul Havalimanı 5-11 Eylül tarihleri arasında bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 05-11 Eylül 2022 dönemine ilişkin verileri yayınladı. Buna göre söz konusu tarihler arasında İstanbul Havalimanı 2019 yılı seviyesini yüzde 7 artırarak bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Rekor üstüne rekor kırıyor: İstanbul Havalimanı yine zirvede
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İstanbul Havalimanı 5-11 Eylül tarihleri arasında bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 05-11 Eylül 2022 dönemine ilişkin verileri yayınladı. Buna göre söz konusu tarihler arasında İstanbul Havalimanı 2019 yılı seviyesini yüzde 7 artırarak bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Verilere göre Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama bin 491 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'ncü sırada yer aldı.

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