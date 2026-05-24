Rekor yenilendi bir günde 2,4 milyar dolarlık ihracat

22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Elde edilen bu tarihi başarı; ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir" dedi.

Türkiye'nin, ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğini aktaran Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatçılarımızın uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler almaya ve politikamızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor; bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.