Elif Çelik: Kadın istihdamı için yeni modeller geliştiriyoruz

11:4823/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
Kadınların ekonomik gücüne yeni model: Evden bayilik sistemi devreye girdi

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik çalışmalar son yıllarda daha fazla gündeme gelirken, girişimcilik temelli iş modelleri de bu alanda dikkat çeken örnekler arasında yer alıyor. Özellikle düşük başlangıç maliyetleri ve esnek çalışma imkânı sunan sistemler, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı açısından değerlendiriliyor.

Ev ve yaşam ürünleri alanında faaliyet gösteren Buon Odore tarafından oluşturulan kadın odaklı bayilik modeli de bu örneklerden biri olarak gösteriliyor. Sosyal medya destekli satış ağı ve evden yürütülebilen çalışma yapısı sayesinde, farklı şehirlerden kadınların girişimcilik süreçlerine dahil olabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, kadınların iş hayatında daha görünür olabilmesi için yalnızca istihdam olanaklarının değil, girişimciliği teşvik eden sürdürülebilir modellerin de önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle esnek çalışma düzeni sağlayan sistemlerin, aile ve iş yaşamı arasındaki dengeyi kurmak isteyen kadınlar açısından alternatif oluşturabildiği değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Buon Odore kurucusu Elif Çelik, kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal gelişim açısından da önemli olduğunu belirterek, “Kadınların kendi işlerini oluşturabildiği ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayabildiği modeller üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tür uygulamalar, kadın istihdamı ve girişimciliği destekleyen yeni yaklaşımlar arasında değerlendirilmeye devam ediyor.


#kadın girişimci
#Buon Odore
#esnek çalışma
