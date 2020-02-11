Ekonomi Rekor yılı oldu Türkiye, turizmde dünya altıncısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekor yılı oldu: Türkiye, turizmde dünya altıncısı

Rekor yılı oldu: Türkiye, turizmde dünya altıncısı

Türkiye, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2019 yılında 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6'ncısı oldu. İlk sırada 90 milyondan fazla ziyaretçiyle Fransa bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Türkiye turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı.
Türkiye turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) yapılan duyuruda, Dünya Turizm Örgütü'nün 2019 yılının en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralaması açıklandı. Turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye, gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.

  • AKTOB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında aldığı 50 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasında ilk 10'a girdiği ve 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019'da dünyada ziyaretçi sayısının 2018'e göre yüzde 4 artışla 1,5 milyarı aştığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Fransa'nın 90 milyondan fazla ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ülke olduğu kaydedildi. Fransa'yı 83.8 milyon ziyaretçi ile İspanya izledi.

Ziyaretçi sayısını oran olarak en çok artıran ülkeler Mynmar yüzde 40.2, Porto Riko yüzde 31.2, İran yüzde 27.9, Özbekistan yüzde 27.3, Karadağ yüzde 21.4, Mısır yüzde 21.1 olarak sıralandı. Artış oranına göre Türkiye, yüzde 14 artışla 14'üncü sırada yer alıyor. Akdeniz ülkeleri arasında ziyaretçi girişi artışında yüzde 21.1 ile Mısır ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14 ile Türkiye, yüzde 13.6 ile Tunus izledi.

Türkiye turizmde rekora koşarken gelirini de son 5 yılda yüzde 9,71 artırdı
EKONOMİ
Türkiye turizmde rekora koşarken gelirini de son 5 yılda yüzde 9,71 artırdı

UNWTO verilerine göre Orta Asya'nın popülaritesinin arttığına dikkat çekilirken, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ın en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdiği ifade edildi.

UNWTO, ziyaretçi sayısı artan ülkeler yanında ziyaretçi kaybı yaşayan ülkeleri de belirledi. Buna göre 2019'da en çok ziyaretçi kaybı yaşayan ülke Hong Kong oldu. Hong Kong'un ziyaretçi kaybı yüzde 28.8 olarak açıklandı. ABD'nin ziyaretçi sayısı ise 2019 yılında yüzde 1.3 düştü.

En çok ziyaretçi alan ülkeler

Dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkeleri ise şöyle:
"Fransa 90.2 milyon, İspanya 83.8 milyon, ABD 78.7 milyon, Çin 67.5 milyon, İtalya 64.6 milyon, Türkiye 52.5 milyon, Meksika 44.9 milyon, Tayland 39.7 milyon, Almanya 39.4 milyon, İngiltere 36.9 milyon."

İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
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Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti.
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Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti.
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ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ <br> <br> Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.
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İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.
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EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI <br> <br> İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.
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Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.
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Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı.
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ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI <br> <br> Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu.
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.


Dünya 6ncısı olduk

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