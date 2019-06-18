Ekonomi Renaultda haziran ayına özel fırsatlar
OTOMOTİV

Renault'da haziran ayına özel fırsatlar

Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor.

Haber Merkezi AA
Clio HB 80 bin 750 liradan satışa sunuldu.
Clio HB 80 bin 750 liradan satışa sunuldu.

Renault'nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde bu ay avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya kapsamında Clio HB modeline 30 bin lira peşinat ile bin 500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor.

Megane Sedan'da 40 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit avantajı sunulurken, Captur modeli için 65 bin lira peşinat ile 2 bin 500 lira aylık taksit bulunuyor.

Kampanyada Kadjar ise 65 bin lira peşinat ve 3 bin lira gibi "cazip" aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 2,09 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24 bin liraya kadar 12 ay vade için sıfır faiz, 60 bin liraya kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Haziran ayında Clio HB 80 bin 750 lira, Kangoo 96 bin 250 lira, Megane Sedan 108 bin 250 lira, Trafic ve Master 124 bin 750 lira, Captur 140 bin 250 lira, Yeni Kadjar ise 158 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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