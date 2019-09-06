Ekonomi Renaultdan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı
OTOMOTİV

Renault'dan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı

Renault'nun eylül kampanyası dahilinde, Clio HB 70 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

Haber Merkezi AA
Clio HB
Clio HB

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Renault açıklamasına göre, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor.

  • Kampanya dahilinde Clio HB 70 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur'un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı yer alıyor.

Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz oranı yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı mevcut.

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına da sahip oluyor.

Renault'dan ağustos ayı kampanyası
EKONOMİ
Renault'dan ağustos ayı kampanyası

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı
EKONOMİ
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı
EKONOMİ
Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
Akdenizin bekçileri

Akdeniz'in bekçileri

​313. Deniz İHA-S Filo Komutanlığı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı.
23 ile yağış uyarısı

23 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Hedef <br>başarıyla vuruldu

Hedef
başarıyla vuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Dev teklifi<br>geri çevirdi

Dev teklifi
geri çevirdi

Falcao'nun reddettiği teklifi başkan açıkladı.
Yüksek faiz<br>bankaları da vurdu

Yüksek faiz
bankaları da vurdu

​Borsada işlem gören bankaların net karı geçen seneye oranla yüzde 25,6 azaldı.

Babası gibi<br>gece defnedildi

Babası gibi
gece defnedildi

​Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
İstanbul'u<br>yakıp yıkmıştı

İstanbul'u
yakıp yıkmıştı

​Gezi terörünün baş aktörlerinden Tayfun Kahraman İBB yönetimine atandı.
Hurda kağıt uyarısı

Hurda kağıt uyarısı

​Düzenleme yapılmazsa kağıt endüstrisi yatırımı atıl kalacak.
Yenikapı'ya çektiği<br>araç vekilinin çıktı

Yenikapı'ya çektiği
araç vekilinin çıktı

'İsraf' iddiasıyla çekilen araç CHP'li Aksu'nun makam otomobili.
Mugabe 95 <br>yaşında öldü

Mugabe 95
yaşında öldü
Ekimde açılıyor

Ekimde açılıyor

​​Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde 5 milyon kitabın yer alması planlanıyor.
4 maç men

4 maç men

TFF, Fatih Terim'in cezasını 19:05'te açıkladı.
Değnekçilere gözaltı

Değnekçilere gözaltı

​İSPARK'ta vatandaşlardan para isteyenlere gözaltı.
Benim oğlum dağda<br>seninki Fransa'da

Benim oğlum dağda
seninki Fransa'da

Acılı baba, HDP'li Pervin Buldan'a seslendi.
TVNET'e konuştular

TVNET'e konuştular

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin bekleyişi sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.