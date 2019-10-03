Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Işınlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan yönetmelikle, ışınlama tesislerinde gıda ve gıda bileşenlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzıyla resmi kontrollerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeye göre, gıdalar yalnızca mevzuatta belirtilen iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarına tabi tutulabilecek.

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Teknolojik olarak ihtiyaç duyulması halinde ışınlama yapılacak

Gıda ışınlama işletmesi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Nükleer Düzenleme Kurumundan ışınlama tesisi işletmek için işletme lisans belgesi ve Bakanlıktan işleme kayıt belgesi alacak.

Işınlama işlemi, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi, çürümenin önlenmesi veya geciktirilmesi, gıdaların bozulmasının önlenmesiyle ürünün raf ömrünün artırılması, filizlenme, çimlenme ve olgunlaşmayla oluşabilecek gıda kayıplarının azaltılması, bitki ya da bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların etkisiz hale getirilmesi amaçları için belirlenmiş ışınlama dozunda, uygun teknolojik ve hijyenik koşullarda yapılacak.

Söz konusu işlem iyi üretim, tarım veya hijyen uygulamalarının yerini almayacak, sadece teknolojik olarak ihtiyaç duyulması halinde, tüketici menfaatleri için uygunsa, sağlık için bir tehlike oluşturmuyorsa ve önerilen koşullarda gerçekleştiriliyorsa uygulanacak.

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Işınlanmasına izin verilen gıdalar

Gıda ışınlaması soğanlar, kökler, yumrular, taze veya dondurulmuş meyve ve sebzeler, hububat, öğütülmüş hububat ürünleri, sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar, baklagiller, kurutulmuş meyveler, çiğ balık, kabuklu deniz hayvanları ve bunların ürünleri, kanatlı, kırmızı et ile bunların ürünleri, kurutulmuş sebzeler, baharatlar, kuru aromatik bitkiler, otlar, çeşniler ve bitkisel çaylarla hayvansal orijinli kurutulmuş gıdalara belirlenen dozlarda gerçekleştirilecek.

Sadece böceklenmeyi önlemek amacıyla ışınlanmış olan hububat, baklagiller, kurutulmuş meyveler gibi düşük nem içeriğine sahip gıdalarda yeniden ışınlama yapılabilecek.

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Işınlama işletmelerinde ışınlanan her bir parti gıda için gıdanın adı, niteliği ve miktarı, son tüketim tarihi, ışınlanma tarihi gibi bilgiler kayıtlı tutulacak ve bu kayıtlar 5 yıl süreyle saklanacak.

FOTOĞRAF 11 Kırmızı renk, tüketicilerin zihinlerinde indirim ve kampanya ile özdeşleştirilmiştir. Hipermarketler, kırmızı rengi tüketicilere karşı bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Alışveriş yapmak için bir hipermarkete gittiğimizde içeri girer girmez bizleri birçok kırmızı indirim ilanları karşılıyor. İndirim reyonunu geçtikten sonra asıl ihtiyaçlarımız olan alışverişe başlıyoruz. Fakat alışverişe başlamadan önce bilinçaltımıza kazınan kırmızı renk, içeride indirim olmayan ürünlerde bile kullanılarak satın alma kararlarımız etkileniyor. Hipermarketlerde genellikle aşırı büyük alışveriş sepetleri bulunuyor. Bunun başlıca sebebi; tüketicilerde ihtiyacından çok fazla ürün satın alma dürtüsü oluşmasını sağlamak. Malum koca sepetlerin içeresine atılan ürünler sepetin içeresinde kaybolduğu için, ister istemez tüketicilerde psikolojik olarak tatminsizlik yaratabiliyor. Sebze ve meyve reyonunda ürünler özellikle tahta kasalar içeresine sunulur ki, tüketicilerde çiftlikten taze gelmiş taze hissini uyandırsın. Ayrıca, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin üzerine çalışanlar tarafından ya da otomatik olarak su püskürtüldüğü sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu tamamen ürünlerin taze ve parlak görünmelerini sağlamak için uygulanan bir satış taktiğidir. Hipermarketlerde gündelik ve ucuz ürünler genellikle alt raflara yerleştiriliyor. Çünkü tüketiciler tarafından nasıl olsa ihtiyaç duyulduğunda aranıyor. Pahalı ürünler ise özellikle tüketicilerin göz hizasında raflarda konumlandırılıyor. Bir diğer taktik ise; pahalı ürünlerin bulunduğu ürün koridorların dar tutulmasıdır. Koridorların dar tutulmasındaki sebep; tüketiciler o dar koridorundan geçerken çok hızlı geçildiği hissine kapılmalarını sağlayarak yavaşlatmak. Amaç o dar koridordaki ürünleri tüketicilere inceletmek. Hipermarketlerde ucuz olmayan ürünler fırsat sepetlerine koyularak ucuz gösterilmeye çalışılır. Bu fırsat sepetleri de genellikle koridor sonlarına yerleştirilir ki, tüketicilerin koridorda almakta tereddüt ettiği ürünü son anda alması sağlansın. Et ve balık reyonları genelde aynalı ve beyaz fayanslı duvarlar önüne konumlandırılır, bu da ürünlerin parlak, hijyenik ve taze görünmesini sağlar. Hipermarketlerdeki kasalara ulaşmak için neredeyse küçük çaplı bir ürün koridorundan daha geçilir. Kasaların ulaşmadan önceki küçük çaplı koridor, tüketicilerin pisboğazını tetikleyen abur cubur ile doludur ve çoğu zaman da nefislere yenik düşülüp abur cubur tuzağına düşülür. Aşırı pahalı veya lüks kategorisine giren ürünler genellikle hipermarketlerde özel bölümlerde sergilenir. Bu bölümlerin konsepti raflarıyla olsun, ışıklandırmalarıyla olsun ürünlerin tüketiciler tarafından daha kaliteli oldukları algılanması için hazırlanır. Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği Günümüzde tüketiciler duyusal pazarlamada en çok görme duyusuna maruz kalıyorlar. Mekan tasarımından, raf konumlandırması, ambalaj, logo, renk gibi pek çok unsur ile markalar tüketicilerinin bilinçaltlarını ve satın alma davranışlarını etki altına almayı amaçlıyor. pazarlamasyon. .com sitesi tarafından yapılan araştırmaya göre işte o can alıcı teknikler.. BiP'te paylaş

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Etiketleme

Hazır ambalajlı ışınlanmış gıdalarda "Işınlanmıştır" veya "Işınlama işlemi yapılmıştır" ifadesinin ve yeşil renkli uluslararası gıda ışınlama sembolü "Radura"nın temel görüş alanında kolayca görülebilir şekilde etiket üzerinde bulunması zorunlu olacak.

Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan ışınlanmış gıdalarda da bu sembol ve ifadeler ürünün üzerinde veya eşlik eden ticari belgelerde bulundurulacak.

Bugüne kadar faaliyet gösteren gıda işletmecileri, yeni düzenlemeye 31 Aralık 2020'ye kadar uyum sağlayacak.