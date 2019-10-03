Ekonomi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu

Hazır ambalajlı ışınlanmış gıdaların etiketlerinde, "Işınlanmıştır" veya "Işınlama işlemi yapılmıştır" ifadesi ve yeşil renkli uluslararası gıda ışınlama sembolü olan "Radura"nın kullanılması zorunlu olacak.

Haber Merkezi AA
Gıda Işınlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gıda Işınlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Işınlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan yönetmelikle, ışınlama tesislerinde gıda ve gıda bileşenlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzıyla resmi kontrollerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeye göre, gıdalar yalnızca mevzuatta belirtilen iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarına tabi tutulabilecek.

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Teknolojik olarak ihtiyaç duyulması halinde ışınlama yapılacak

Gıda ışınlama işletmesi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Nükleer Düzenleme Kurumundan ışınlama tesisi işletmek için işletme lisans belgesi ve Bakanlıktan işleme kayıt belgesi alacak.

  • Işınlama işlemi, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi, çürümenin önlenmesi veya geciktirilmesi, gıdaların bozulmasının önlenmesiyle ürünün raf ömrünün artırılması, filizlenme, çimlenme ve olgunlaşmayla oluşabilecek gıda kayıplarının azaltılması, bitki ya da bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların etkisiz hale getirilmesi amaçları için belirlenmiş ışınlama dozunda, uygun teknolojik ve hijyenik koşullarda yapılacak.

Söz konusu işlem iyi üretim, tarım veya hijyen uygulamalarının yerini almayacak, sadece teknolojik olarak ihtiyaç duyulması halinde, tüketici menfaatleri için uygunsa, sağlık için bir tehlike oluşturmuyorsa ve önerilen koşullarda gerçekleştiriliyorsa uygulanacak.

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Işınlanmasına izin verilen gıdalar

Gıda ışınlaması soğanlar, kökler, yumrular, taze veya dondurulmuş meyve ve sebzeler, hububat, öğütülmüş hububat ürünleri, sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar, baklagiller, kurutulmuş meyveler, çiğ balık, kabuklu deniz hayvanları ve bunların ürünleri, kanatlı, kırmızı et ile bunların ürünleri, kurutulmuş sebzeler, baharatlar, kuru aromatik bitkiler, otlar, çeşniler ve bitkisel çaylarla hayvansal orijinli kurutulmuş gıdalara belirlenen dozlarda gerçekleştirilecek.

Sadece böceklenmeyi önlemek amacıyla ışınlanmış olan hububat, baklagiller, kurutulmuş meyveler gibi düşük nem içeriğine sahip gıdalarda yeniden ışınlama yapılabilecek.

Işınlama işletmelerinde ışınlanan her bir parti gıda için gıdanın adı, niteliği ve miktarı, son tüketim tarihi, ışınlanma tarihi gibi bilgiler kayıtlı tutulacak ve bu kayıtlar 5 yıl süreyle saklanacak.

Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği
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Kırmızı renk, tüketicilerin zihinlerinde indirim ve kampanya ile özdeşleştirilmiştir. Hipermarketler, kırmızı rengi tüketicilere karşı bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Alışveriş yapmak için bir hipermarkete gittiğimizde içeri girer girmez bizleri birçok kırmızı indirim ilanları karşılıyor. İndirim reyonunu geçtikten sonra asıl ihtiyaçlarımız olan alışverişe başlıyoruz. Fakat alışverişe başlamadan önce bilinçaltımıza kazınan kırmızı renk, içeride indirim olmayan ürünlerde bile kullanılarak satın alma kararlarımız etkileniyor.
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Hipermarketlerde genellikle aşırı büyük alışveriş sepetleri bulunuyor. Bunun başlıca sebebi; tüketicilerde ihtiyacından çok fazla ürün satın alma dürtüsü oluşmasını sağlamak. Malum koca sepetlerin içeresine atılan ürünler sepetin içeresinde kaybolduğu için, ister istemez tüketicilerde psikolojik olarak tatminsizlik yaratabiliyor.
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Sebze ve meyve reyonunda ürünler özellikle tahta kasalar içeresine sunulur ki, tüketicilerde çiftlikten taze gelmiş taze hissini uyandırsın.
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Ayrıca, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin üzerine çalışanlar tarafından ya da otomatik olarak su püskürtüldüğü sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu tamamen ürünlerin taze ve parlak görünmelerini sağlamak için uygulanan bir satış taktiğidir.
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Hipermarketlerde gündelik ve ucuz ürünler genellikle alt raflara yerleştiriliyor. Çünkü tüketiciler tarafından nasıl olsa ihtiyaç duyulduğunda aranıyor. Pahalı ürünler ise özellikle tüketicilerin göz hizasında raflarda konumlandırılıyor.
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Bir diğer taktik ise; pahalı ürünlerin bulunduğu ürün koridorların dar tutulmasıdır. Koridorların dar tutulmasındaki sebep; tüketiciler o dar koridorundan geçerken çok hızlı geçildiği hissine kapılmalarını sağlayarak yavaşlatmak. Amaç o dar koridordaki ürünleri tüketicilere inceletmek.
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Hipermarketlerde ucuz olmayan ürünler fırsat sepetlerine koyularak ucuz gösterilmeye çalışılır. Bu fırsat sepetleri de genellikle koridor sonlarına yerleştirilir ki, tüketicilerin koridorda almakta tereddüt ettiği ürünü son anda alması sağlansın.
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Et ve balık reyonları genelde aynalı ve beyaz fayanslı duvarlar önüne konumlandırılır, bu da ürünlerin parlak, hijyenik ve taze görünmesini sağlar.
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Hipermarketlerdeki kasalara ulaşmak için neredeyse küçük çaplı bir ürün koridorundan daha geçilir. Kasaların ulaşmadan önceki küçük çaplı koridor, tüketicilerin pisboğazını tetikleyen abur cubur ile doludur ve çoğu zaman da nefislere yenik düşülüp abur cubur tuzağına düşülür.
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Aşırı pahalı veya lüks kategorisine giren ürünler genellikle hipermarketlerde özel bölümlerde sergilenir. Bu bölümlerin konsepti raflarıyla olsun, ışıklandırmalarıyla olsun ürünlerin tüketiciler tarafından daha kaliteli oldukları algılanması için hazırlanır.
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Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği
Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği
Günümüzde tüketiciler duyusal pazarlamada en çok görme duyusuna maruz kalıyorlar. Mekan tasarımından, raf konumlandırması, ambalaj, logo, renk gibi pek çok unsur ile markalar tüketicilerinin bilinçaltlarını ve satın alma davranışlarını etki altına almayı amaçlıyor. pazarlamasyon..com sitesi tarafından yapılan araştırmaya göre işte o can alıcı teknikler..


Etiketleme

  • Hazır ambalajlı ışınlanmış gıdalarda "Işınlanmıştır" veya "Işınlama işlemi yapılmıştır" ifadesinin ve yeşil renkli uluslararası gıda ışınlama sembolü "Radura"nın temel görüş alanında kolayca görülebilir şekilde etiket üzerinde bulunması zorunlu olacak.

Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan ışınlanmış gıdalarda da bu sembol ve ifadeler ürünün üzerinde veya eşlik eden ticari belgelerde bulundurulacak.

Bugüne kadar faaliyet gösteren gıda işletmecileri, yeni düzenlemeye 31 Aralık 2020'ye kadar uyum sağlayacak.

Süpermarketteki hırsızı bulabilir misiniz?
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Süpermarkete bir hırsız dadandı. Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017
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Nisan 2017
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Haziran 2017. Bu görüntüleri izleyen güvenlik görevlileri hırsızı yakaladı. Görüntülerdeki kişilerden hangisi hırsız?
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Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramakta. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına gitti, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyledi. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret etti ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayıp karşı kıyıya ulaştığını anlattı. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyledi. Ancak dedektif bu teklifi reddetti ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşündü. Dedektif bu kanıya nasıl vardı?
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John bir odada kapana kısıldı. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı var. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan duruyor. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmakta. John bu odadan nasıl kaçabilir?
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Otomobilin park ettiği yerde hangi sayı var?
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Jack zemini toprak bir hücrede. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte ve etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yok. Yiyecek yada içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki günü var aksi durumda ölecek. Jack bu hücreden nası kaçar? (Tünel kazmak çözüm değil çünkü iki günden fazla sürüyor)
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Bayan Smith polise giderek antika gerdanlığının kayıp olduğunu bildirdi. Polis olay yerine geldiğinde Penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamadı. Ancak evin içi tamamen karışmış haldeydi. Eşyalar etrafa saçılmış ve yerde ayak izleri vardı. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutukladı. Polis bu kanıya nasıl vardır?
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Okulun ilk günü coğrafya öğretmeni öldürüldü. Polisin elinde 4 şüpheli vardı: Bahçıvan, matematik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü. 1. Bahçıvan çalıları budadığını, 2. Matematik öğretmeni yıl ortası sınavlarını hazırladığını, 3. Beden eğitimi öğretmeni basketbol oynadığını, 4. Okul müdürü odasında olduğunu söyledi. Polis bu ifadelerden hemen katili tespit etti. Katil kimdir ve polis bunu nasıl anladır?
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Yaşlı bir adam şehrin dışındaki evinde yalnız başına yaşamaktaydı. Bir Cuma günü postacı kapısını çaldığında kapıyı kimsenin açmadığını gördü. Postacı camdan baktı ve yaşlı adamın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis olay yerine geldiğinde evin kapısında Salı gününün gazetesini, 2 şişe sıcak ve 1 şişe soğuk süt buldu. Ertesi gün polis katili tutukladı. Polis nasıl bu kadar kolay katili buldu?
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Sıcak bir yaz günü dedektif sahilde dinlenirken bir kadının ağladığını duydu. Sesin geldiği yere gittiğinde gözyaşları içindeki genç kadın bikinisinin üst kısmını çıkarıp güneşlenirken uyuyakaldığını ve uyandığında bikinisinin üstünün yerinde olmadığını anlattı. Dedektif bölgede genç kadının ayak izleri haricinde başka ize rastlayamadı. Etrafta toplanmış olayı izleyen insanlara baktı ve bikini üstünü kimin çaldığını buldu. Bikini üstünü kim çaldı ve dedektif bunu nasıl tespit etti?
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İşte cevaplar...
Title
Hırsız hamile kadındı. Çünkü Ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmedi. Dolayısıyla hamileliği çaldığı ürünleri saklamak için kullandığı bir sahtekarlıktı.
Title
Nehir çok derin ve hızla akıyorsa nehrin diğer kıyısındaki adamın yüzerek oraya geçmesinin imkanı yoktu. Adam zaten o kıyıda serinliyordu ve şüpheliler dedektifin konuştuğu gençlerden biriydi.
Title
John akşam olmasını ve güneşin batmasını bekler. Güneş batınca, güneş vurduğu için öldürücü derecede sıcak olan cam tünel serinleyeceği için oradan rahatlıkla kaçar.
Title
Arabanın olduğu yerdeki sayı 87'dir. Çünkü Otopark çizgilerine bakıldığında ters yazılmış halde 86-?-88-89-90-91 sayılarının olduğu görülür.
Title
Jack küreği kullanarak pencerenin altında topraktan bir tümsek yapar ve pencereye tırmanarak kaçar.
Title
Bayan Smith polise yalan söylüyordu. Çünkü eğer cam dışarıdan kırılmış olsaydı parçaların içeri doğru düşmesi gerekirdi. Ancak evin içinde hiç cam kırığı yoktu dolayısıyla cam içeriden dışarı doğru kırılmıştı.
Title
Katil matematik öğretmeniydi. Çünkü olay okulun ilk günü oldu. Matematik öğretmeni ifadesinde yıl ortası testlerini hazırladığını söylemişti.
Title
Katil gazete taşıyıcısı. Çünkü Çarşamba ve Perşembe günü evde gazete okuyacak kimsenin olmadığını biliyordu.
Title
Elinde olta tutan adam genç kızın üstünü çalmıştı. Ayak izi bırakmadan bunu yapabilmenin tek yolu bir oltaya sahip olmaktı.
Süpermarketteki hırsızı bulabilir misiniz?
Sosyal medyanın popüler testlerini çözerek zihninizi ölçebilirsiniz. Aldatıcı bulmacaları çözmek isteyen kullanıcıların çoğunluğu gözden kaçırdıkları ufak detaylarla yanlış sonuca varıyorlar. Siz bu soruları çözebilir misin? Cevaplar galerinin sonunda.


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