Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı: Tüm dünya peşinde
KORONAVİRÜS
Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı: Tüm dünya peşinde

Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit, kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halk sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatı ön iznine bağlanmıştı.

Kovid-19'un Türkiye genelinde yayılması durumunda üretim kapasitesinin iç talebi karşılamaya yetmesi amacıyla virüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığının onayının alınması zorunlu kılınmıştı.

Abone Ol Google News
Uçan bilgisayar olacak

Uçan bilgisayar olacak

500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak.
Planda öteleme yok

Planda öteleme yok

​Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması.
İttifaktakriz büyüyor

İttifak'ta
kriz büyüyor

Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP: İktidarın gizli müttefikisiniz.
AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

​Maske ve dezenfektan zorunlu olacak, sinemalar ise yine kapalı.
Gelirleri<br>üçte bir azalacak

Gelirleri
üçte bir azalacak

Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha.
Helal olsun Mesut

Helal olsun Mesut

Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

Türkiye'yi konuşuyorlar

Türkiye'yi konuşuyorlar

​ABD'ye yapılan yardımlar dünya gündeminde.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
Petrol arayacak

Petrol arayacak

​İki ili kapsayan dev arazi için gerekli izin çıktı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Koronavirüsle<br>fiyatı artan 30 ürün

Koronavirüsle
fiyatı artan 30 ürün

​Tuvalet kağıdı, bulyon ve tuz listede başı çekti.
Mandzukic hamlesi

Mandzukic hamlesi

Süper Lig ekibi Hırvat golcünün peşinde.
Ortaya çıktı

Ortaya çıktı

​Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açılışta görüldü.
Emniyette<br>görev değişikliği

Emniyette
görev değişikliği

Bir şube ile ilçenin emniyet müdürü değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.