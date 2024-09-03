Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl daha ertelendi

Fındık alım fiyatları açıklandı. 2024 güncel fındık fiyatları Ağustos ayına yaklaşırken merak ediliyordu. Fındık fiyatları, hem üreticilerin gelir düzeyleri hem de global fındık piyasasındaki Türkiye'nin konumu açısından kritik bir öneme sahip. Ordu, Giresun, Samsun, Düzce, Sakarya il il güncel fındık fiyat listesi Tarım ve Orman Bakanlığı açıklanması ile 2024 fındık fiyatları belli oldu. Fındığın kilosu ne kadar oldu? 2024 il il güncel fındık fiyatları ne kadar? Fındık alımı ne zaman başlayacak 2024? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...