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Ekonomi

Resmi Gazetede yayımlandı: Maden sahalarına uç ürün şartı

Sivas'taki 4. grup nikel-kobalt maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Maden sahası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) uç ürün üretecek tesis şartıyla ihale edilecek.

09:42 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek
Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

İhale edilecek sahaya ilişkin bilgiler, MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.


Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.


Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

316 maden sahası ihale edilecek

Ayrıca, MAPEG tarafından 316 maden sahası da ihaleye çıkarıldı.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, ihaleye ilişkin bilgilerin, ilanın yayımlanmasından itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG'in internet sitesinde duyurulacağı bildirildi.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.




#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
#Resmi Gazete
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