Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

Kiracı ev sahibi davaları gün geçtikçe artarken iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yeni dönem bugün itibariyle başladı. Düzenlemeyle kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar arabulucular yoluyla 1 ay içinde çözüme kavuşturulacak. Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise düzenlemeyle ilgili ev sahibi ile kiracının anlaşması durumunda bu oranın üzerine çıkılabileceğini belirtti.