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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto ve avans faiz oranlarını 10 puan yükseltme kararı aldı. Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

08:42 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez Bankası reeskont kredi faizlerinde artış yaptı. TCMB'nin konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

24 Haziran'dan bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 15,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 16,75 olarak uygulanıyordu.


Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.




#Merkez Bankası
#reeskont faiz oranları
#Resmi Gazete
#Faiz
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