Resmi Gazete'de yayımlandı: Pandemide kesilen cezalar iade edilecek

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği çifte seçimi AK Parti’nin zaferi ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1’inci turda Başkan Erdoğan %49.52 oy oranı ile en yakın rakibi Kılıçdaroğlu’na 2 milyon 500 bin oy fark attı. 1’inci turu kıl payı bir farkla geçemeyen Başkan Erdoğan için Amerika ve Batı dünyası bu kez kendisinin yenilmez olduğunu belirterek “Erdoğan’a diktatör demeyi bırakın. Diktatörler ikinci tura kalmaz” söylemi ile bükemedikleri eli öptüler. Cumhur İttifakı milletvekilliği