Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketleri için karar

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında ise elektronik ticaret (e-ticaret) hacminin 3,4 trilyon lira ve işlem sayısının da 6,67 milyar adet olarak öngörüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; E-GSYH'nin 2019-2023 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 26 olduğu belirtildi.