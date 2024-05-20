Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) personel alımı ilanın ardından Resmi Gazete'de bir personel alım ilanı da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı. İlana göre TÜİK, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak.