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Ekonomi

Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, fiyat etiketi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yılbaşından itibaren geçerli olacak karara göre; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listesinin asılması zorunlu hale getirildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:36 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:54 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılbaşından itibaren lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listesinin asılması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamı şöyle:

"MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."




#Resmi Gazete
#Restoran
#Kafe
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