Rize-Artvin Havalimanı'na bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı bir haftada 8 bin 750 yolcu kullandı.

İstanbul Havalimanından Rize’ye gelen Erdniç Teletar, yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı’ndan Rize’ye geldim. Çok güzel bir havalimanı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GÜNDEM GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Şeref Kaya, isimli yolcu ise, "Havalimanı çok güzel olmuş. Rize’ye hem çay toplamak için geldik hem gezmek için. Haftada bir gidip gelmemiz lazım artık. Memleketimiz olduğu için uçaklar boş gitmesin boş gelmesin. Ondan dolayı çok gidip gelmemiz lazım. Yıllık ve haftalık biletler almamız lazım" şeklinde konuştu.