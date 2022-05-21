Ekonomi Rize-Artvin Havalimanına bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rize-Artvin Havalimanı'na bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı bir haftada günde 5 seferden yaklaşık 70 uçak ve toplam 8 bin 750 yolcu kullandı. Rize-Artin Havalimanı'ndan günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, bir kez Ankara Havalimanı’na ve bir kez de Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidiş-geliş seferi yapılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Rize-Artvin Havalimanına bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı
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14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı bir haftada 8 bin 750 yolcu kullandı.

İstanbul Havalimanından Rize’ye gelen Erdniç Teletar, yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı’ndan Rize’ye geldim. Çok güzel bir havalimanı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı
GÜNDEM
GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Şeref Kaya, isimli yolcu ise, "Havalimanı çok güzel olmuş. Rize’ye hem çay toplamak için geldik hem gezmek için. Haftada bir gidip gelmemiz lazım artık. Memleketimiz olduğu için uçaklar boş gitmesin boş gelmesin. Ondan dolayı çok gidip gelmemiz lazım. Yıllık ve haftalık biletler almamız lazım" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si Türkiye'de. Ülkemizde toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.' diye konuştu.


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