Roketsan'ın lazer güdümlü füzesi 'METE' Gök Alp ile ateşlendi

"PAVO Group olarak tasarlayıp ürettiğimiz Gök Alp dronumuzla Roketsan'ımızın 'METE'si göklerde buluştu. 'METE'nin kullanıldığı ilk platform olan Gök Alp ise hem faydalı yük kapasitesi hem ateşlemeden etkilenmeyen stabil kalma kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle küçük çaplı dron sistemlerinin bu tarzda mühimmatları kullanırken yaşadığı sarsılma ve irtifa kaybetme sorununu ortadan kaldıran Gök Alp dron sistemi ile yurt dışı pazarında etkin rol oynayacağız."