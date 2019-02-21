Ekonomi Rolls-Royce motorları 3 milyon uçuş saatine ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rolls-Royce motorları 3 milyon uçuş saatine ulaştı

Rolls-Royce’un Trent XWB model motoru, Katar'ın Doha şehrinden Almanya'nın Frankfurt şehrine ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdiği 15 Ocak 2015 tarihli Qatar Airways uçuşundan dört sene sonra, üç milyon motor uçuş saatini aştı.

Haber Merkezi AA
​Rolls-Royce'un TRENT XWB motorları 3 milyon uçuş saatine ulaştı.
​Rolls-Royce'un TRENT XWB motorları 3 milyon uçuş saatine ulaştı.

Trent ailesinin en büyük motoru olan Trent XWB, Airbus A350 XWB tipi uçaklarda kullanılıyor. Ayrıca bugün gökyüzündeki en verimli büyük uçak motoru olma özelliğini taşıyor. Trent XWB ilk uçuşundan bu yana 2.5 milyar kilometreden fazla yol kat etti. Trent XWB, 450'den fazla rotada dünya çapında 99 şehri birbirine bağlıyor.

DHA
Hizmete girdiği günden bu yana 100 tarifeli kalkış saatinin 99.9’unda kalkışa hazır bulunarak kusursuz bir güvenilirlik sunuyor.

Trent XWB aynı zamanda, dünyanın en kısa sürede en çok satılan geniş gövdeli uçak motoru olma özelliğini taşıyor. Son bir milyon uçuş saatine sadece altı ayda ulaşan program, hızını artırmaya devam ediyor. İlk yolcu uçuşundan bugüne geçen dört yılda 460'tan fazla Trent XWB hizmete girmiş durumda.

Rolls-Royce'un Pazarlama ve Sivil Havacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Richard Goodhead, Trent ailesinin gücünü, güvenilirliğini ve çok yönlülüğünü göstermeye devam ettiğini söyledi ve ekledi, “Yedi üyesi bulunan Trent ailesi, bugün önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyor. Ailenin en güçlü üyelerinden Trent XWB üç milyon motor uçuş saatine ulaştı. Trent'in gücü kendini bariz bir şekilde gösteriyor. Trent motor ailesi, yolcu uçuşlarında dünya çapında toplam 125 milyon uçuş saatinden fazla uçuşa olanak tanıdı.

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