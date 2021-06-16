Ekonomi Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı: Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Euro 2020 basın toplantısında önündeki iki Coca-Cola şişesini kaldırmasının ardından meşrubat devinin piyasa değeri 4 milyar dolar düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı: Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti
Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

Sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle daha önce de gündeme gelen Ronaldo, Macaristan'la Portekiz'in oynayacağı F Grubu karşılaşmasından önceki basın toplantısında kola şişelerini kadrajdan çıkarıp yerine su koydu. Ronaldo pet şişeyi elinde tutarak "Agua", yani Portekizce "su" dedi.

Ronaldo'nun hareketinden hemen sonra Coca-Cola'nın hisse fiyatı 56.10 dolardan 55.22 dolara düştü. Şirketin piyasa değeri ise 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü.

Euro 2020'nin ana sponsorlarından olan Coca-Cola konuyla ilgili açıklamasında, "Herkes kendi içecek tercihlerini yapabilir" dedi.

DAHA ÖNCE DE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ronalda, daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

Cristiano Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: Su için
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Cristiano Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: Su için
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerine tepki göstererek izleyenlere asitli içeceklerden uzak durun mesajı gönderdi.


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