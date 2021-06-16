Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı: Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti

Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

Sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle daha önce de gündeme gelen Ronaldo, Macaristan'la Portekiz'in oynayacağı F Grubu karşılaşmasından önceki basın toplantısında kola şişelerini kadrajdan çıkarıp yerine su koydu. Ronaldo pet şişeyi elinde tutarak "Agua", yani Portekizce "su" dedi.

Ronaldo'nun hareketinden hemen sonra Coca-Cola'nın hisse fiyatı 56.10 dolardan 55.22 dolara düştü. Şirketin piyasa değeri ise 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü.

Euro 2020'nin ana sponsorlarından olan Coca-Cola konuyla ilgili açıklamasında, "Herkes kendi içecek tercihlerini yapabilir" dedi.

DAHA ÖNCE DE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ronalda, daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.