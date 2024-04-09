Rosatom resmen ilan etti: Akkuyu NGS'de yeni aşama! Birinci ünitede tam kapsamlı devreye alma çalışmaları başladı

Akkuyu NGS sahasındaki birinci ünitede son aşamaya gelindi. Çalışmalar programa tam olarak uygun bir şekilde yürütülürken sürpriz bir ziyaret de gerçekleşti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.