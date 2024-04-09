Rosatom resmen ilan etti: Akkuyu NGS'de yeni aşama! Birinci ünitede tam kapsamlı devreye alma çalışmaları başladı

Akkuyu Nükleer Santrali
Rusya Nükleer Enerji Ajansı (Rosatom), bugün yaptığı açıklamada
“Türkiye'de inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin 1. Ünitesinde bir diğer önemli aşama olan devreye alma ve işletmeye alma çalışmaları başladı”
dedi.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve yöneticilerden oluşan bir heyetin Akkuyu inşaat sahasını ziyaret ettiği ve denetleme yaptığı ifade edildi. Rosatom heyetinin, 1. Ünite'nin nükleer ve türbin adası tesislerinin yanı sıra Akkuyu NGS'nin kıyı hidrolik mühendislik yapılarını da denetlediği belirtildi.
#Akkuyu
#Rosatom
#Akkuyu Nükleer Santrali
1 saat önce