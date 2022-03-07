Ekonomi RTÜK Başkanı Şahin Kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar takip ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

RTÜK Başkanı Şahin: Kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar takip ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gıda fiyatlarına ilişkin halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınların takip edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
RTÜK Başkanı Şahin: Kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar takip ediliyor
RTÜK'ten gıda fiyatları ile ilgili spekülatif yayın yapan programlar ile ilgili açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerini uygulanacaktır" dedi.

DHA

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