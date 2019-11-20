Ekonomi Rus devi gelişmeyi duyurdu TürkAkımında iki boru hattı da doğal gazla dolduruldu
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Rus devi gelişmeyi duyurdu: TürkAkım'ında iki boru hattı da doğal gazla dolduruldu

Rus enerji devi Gazprom, TürkAkım projesinde yer alan iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu belirterek yıl sonu itibari ile hizmet vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
TürkAkım projesi
TürkAkım projesi

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım projesi kapsamında inşa edilen her iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu bildirdi.

FAALİYETE HAZIR

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Rusya'nın Anapa kentinde bulunan Russkaya Kompresör İstasyonunun faaliyete hazır olduğu belirtildi.

  • Açıklamada, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedildi.

YIL SONUNA KADAR HİZMETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.
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