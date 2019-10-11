Aeroflot 22 Boeing 787 Dreamliner siparişini iptal etti
Rus havayolundan Boeing'e şok: 22 uçağı almaktan vazgeçtiler
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Boeing'e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner" siparişini iptal etti. Söz konusu siparişlerin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin ise 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.
Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara ihtiyacı olmadığını açıklaması sonrası, 18 adet 787-8 Dreamliner ve 4 adet 787-9s'ten oluşan siparişin akıbeti konusunda belirsizlik yaşanıyor.
Boeing, 787 Dreamliner modeli için bugüne kadar 1,450 sipariş aldı ve bu uçakların 894 tanesini teslim etti.
Boeing'den yapılan açıklamada, Aeroflot'un 22 adet Boeing 787-8s uçaklardan oluşan siparişini iptal ettiği ve iptal edilen bu siparişin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.