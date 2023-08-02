Rus saldırısı sonrası buğday ve mısır fiyatları yükselişe geçti

Buğday ve mısır fiyatları, Rus insansız hava araçlarının Tuna nehri üzerindeki bir Ukrayna limanı ve tahıl deposunu vurmasıyla sert yükseldi.





Odesa Bölgesel Valisi Oleh Kiper, Telegram’dan yaptığı açıklamada Rus güçlerinin Odesa bölgesinin güney bölümünü dün gece insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.





Açıklamada liman ve endüstriyel altyapıya ait bazı bölümlerin alev aldığı ve bir tahıl deposunun zarar gördüğü kaydedildi.





Bilgi sahibi kaynaklar Rusya’nın, Tuna üzerinde bulunan ve Ukrayna’nın tahıl için kullandığı en büyük nehir limanlarından biri olan İzmail’e saldırdığını belirtti.





Ukraynalı yetkililer yapılan saldırıda bir depo, tahıl hangarları, kargo terminalinde yer alan akaryakıt deposu, diğer depolama ve idari binaların hasar aldığını açıkladı. Bununla birlikte liman yönetim binasının da ciddi şekilde hasar aldığı belirtildi.





Rusya daha önce, Ukrayna’nın ihracatını engellemek amacıyla Odesa bölgesinde ve Tuna nehri üzerinde bulunan limanlara saldırmıştı.





Geçtiğimiz hafta yine Tuna nehri üzerinde bulunan Reni limanı vurulmuş ve buğday fiyatları günlük izin verilen sınıra kadar yükselmişti.





Ukrayna son haftalarda, Rusya’nın 17 Temmuz’da Karadeniz üzerinde tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası alternatif tahıl ihracat rotaları oluşturma çabalarını sürdürüyordu.





Romanya, Ukrayna’dan tahıl ihracatı için kritik rotalardan biri olan nehir taşımacılığı kapasistesini artırmayı planlarken Kiev yönetimi Hırvat limanlarını kullanmayı da gündemine almıştı.





Saldırı sornası vadeli buğday işlemleri Chicago Emtia Borsası'nda yüzde 5'e yaklaşan artış yaşarken mısır fiyatlarında ise yüzde 3,2'ye varan yükseliş gözlendi.











