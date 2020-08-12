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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus turistlerden Türkiye çağrısı: Hiç korkmadan çıkın gelin

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, salgından en az etkilenen ülke Türkiye oldu. Bu sayede yabancı turistlerin gözde merkezi de Türkiye oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden Rusya'dan, normalleşme adımlarıyla 10 Ağustos itibarıyla turistler akın akın Akdeniz'e gelmeye başladı. Üç günde yaklaşık 50 bin turist, Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistlerde Valeria Osinceva, "Türkiye'ye ilk uçakla geldik. Burayı çok beğeniyorum ve seviyorum. Çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor.
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor.

Rusya ile uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla ilk charter seferleri ile Antalya Havalimanı'na inişler yapıldı. Uzun süredir Türkiye tatili için gün sayan Rus turistler de bu uçaklarla Antalya'ya gelerek, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkarmaya başladı. İlk uçuş seferiyle Ruslar için en önemli turizm destinasyonu olarak Kemer'e gelenlerin ilk izlenimleri ise her şeyin çok iyi ve güvenli olduğu yönünde oldu.

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İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik

'Biz çok mutluyuz'


Türkiye'ye daha önce Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için 6 kez gelen Dimitri Gusev (46), "Çok fazla bekledik uçuşların açılmasını, Türkiye'ye gelmek için. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.

Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
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Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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"Burayı çok seviyoruz"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan eşiyle daha önce 3 kez Türkiye'ye gelen Margarita Nemirovich (34), "Türkiye'nin bizim tatilimizde açılması bizleri mutlu etti. Uzun süre tatili bekledik ve çok hayal ettik. Buraya ilk uçakla geldiğimize mutlu olduk. Her şey çok hızlı tamamlandı havalimanında, otele geldik ve iyi ki de geldik. Hava çok sıcak ve buraya geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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  • Eşi Margarita ile tatile gelen Dimitri Lobov da "Biz çok önce tatilimizi planlamıştık Kemer ve Türkiye için. Uçuşlar açıldı ve buradayız. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz çok mutluyuz" dedi. Röportaj sırasında eşinin yanında bulunan Margarita Nemirovich, "Türkiye seni seviyoruz" mesajı da verdi.

"Herkes Türkiye'ye gelsin"

Rusya'nın Surgut şehrinden tatil için erkek arkadaşıyla Türkiye'ye gelen Valeria Osinceva, "Türkiye'ye ilk uçakla geldik. İkinci kez Türkiye'ye ve Kemer'e geliyorum. Burayı çok beğeniyorum. Burası çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin" dedi.

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"Burada her şey tek kelimeyle süper"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Tatiana Kundina (50), "İlk uçuşla geldim buraya. Kemer'de hava çok güzel ve deniz mükemmel. Hayat güzel. Bir de şunu söylemek istiyorum hayat bir kere yaşanıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Ben burada keyifliyim ve mükemmel her şey. Güneşten tuzlu denize, otelden personeline kadar her şey tek kelimeye süper. İnsanları ayırt etmiyorlar Rus veya değil. Herkes sadece tatilini yapıyor. Herkes birbiriyle konuşabiliyor süper bence" diye konuştu.

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"Tüm işlemler çok hızlı halledildi"

İkinci kez Rusya'nın Voronij şehrinden Türkiye'ye tatil için ailesiyle gelen Natalia Perevalova (38), şunları söyledi:
"İlk uçuş günüyle geldik buraya, uzun süredir uçuşlarımız yoktu ve yollamıyorlardı hiçbir yere. Ama ağustos ayında açıldı. Uçuşumuz iyi geçti. Havalimanında da her şey çok hızlı yapıldı. Rahat bir şekilde hallettik ve çalışanlar da tüm işlemler de çok hızlı oldu. Otelde de yine resepsiyonda her şey hızlı bir şekilde yapıldı. Ateşimiz ölçüldü. Çantalarımız dezenfekte edildi. Burada inanın her şey çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. Yani her şey çok iyi."

  • Öte yandan Rusya'dan Antalya'ya charter uçuşların başladığı 10 Ağustos gününden bu yana 178 uçakla yaklaşık 50 bin Rus turist geldi. Bu dönemde 90 uçakla da yaklaşık 20 bin Alman, Ukraynalı ve İngiliz turist Antalya'ya tatile geldi.

Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizmde beklenen gelişme olmadı: Hem turist gelmedi hem de vakalar arttı
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Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizmde beklenen gelişme olmadı: Hem turist gelmedi hem de vakalar arttı

'Güvenli Turizm' dönemi başladı: Her yer didik didik denetleniyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı artık “Güvenli Turizm Belgelendirme Programı ismiyle koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar, kafelerde ve turist taşımacılığı yapan otobüslerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almalarını amaçlıyor, Belge, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor.
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Restoran ve otel denetimleri kapı girişlerinden itibaren yapılıyor. Denetimleri kimyager, gıda mühendisi, biyolog, veterinerlerden oluşan ekipler denetleyecek.
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İlk olarak restorana giren müşteriler güvenli mesafede bekletiliyor ve dezenfektan tutuluyor, maskesi yoksa maske veriliyor. Ateş ölücümü yapıldıktan sonra da içeri alınıyor. Eğer müşterilerin ateşi yüksek çıkarsa, 'karantina odası' adı verilen bir alana alınıyor.
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Bu alanda sağlık ekipleri gelene kadar diğer müşterilerden ayrı bir şekilde bekletiliyor. Mekânlardaki masalar çapraz koltuklarla güvenli mesafeye uygun şekilde dizayn ediliyor. Tuz, biber, şeker, çatal, bıçak gibi ürünler tek kullanımlık olmak zorunda. Tuvaletlerde ise yine müşterilerin ya seyrek olarak içeri alınması ya da kabin ve lavaboların güvenli mesafe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor.
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Program yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, kovid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor.
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Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122, otobüsler için ise 44 kriterden oluşuyor. Her kriter için bir soru bulunuyor. Tesislerin ve otobüslerin belgeyi alabilmesi için bütün soruların cevabının evet olması gerekiyor.
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Otobüslerin de sertifikalandırma çalışması başladı.
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Denetimlerde turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor. Otobüse binmek isteyen turistler ilk olarak güvenli mesafede tutuluyor. Ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte edilerek otobüse alınıyor. Otobüslerde şehirlerarası yolculuk kurallarında olduğu gibi bir koltuk boş bırakılarak güvenli mesafe sağlanıyor.
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Turistlere dezenfektan ikram ediliyor, maske dağıtılıyor. Bu belgeyi alan otobüs, otel, kafe, restoranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mekanların ve otobüslerin camlarına sertifika etiketi yapıştırılıyor.
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Sertifikalara konulacak kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.
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'Güvenli Turizm' dönemi başladı: Her yer didik didik denetleniyor
“Güvenli Turizm Sertifikası" için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar denetime başladı. Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150'ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve hatta veterinerler turizmi daha güvenli hale getirmek için didik didik inceleme yapıyor.


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