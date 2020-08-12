Rus turistlerden Türkiye çağrısı: Hiç korkmadan çıkın gelin

Rusya ile uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla ilk charter seferleri ile Antalya Havalimanı'na inişler yapıldı. Uzun süredir Türkiye tatili için gün sayan Rus turistler de bu uçaklarla Antalya'ya gelerek, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkarmaya başladı. İlk uçuş seferiyle Ruslar için en önemli turizm destinasyonu olarak Kemer'e gelenlerin ilk izlenimleri ise her şeyin çok iyi ve güvenli olduğu yönünde oldu.

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'Biz çok mutluyuz'



Türkiye'ye daha önce Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için 6 kez gelen Dimitri Gusev (46), "Çok fazla bekledik uçuşların açılmasını, Türkiye'ye gelmek için. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.

OYNAT 00:47 Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. BiP'te paylaş

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"Burayı çok seviyoruz"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan eşiyle daha önce 3 kez Türkiye'ye gelen Margarita Nemirovich (34), "Türkiye'nin bizim tatilimizde açılması bizleri mutlu etti. Uzun süre tatili bekledik ve çok hayal ettik. Buraya ilk uçakla geldiğimize mutlu olduk. Her şey çok hızlı tamamlandı havalimanında, otele geldik ve iyi ki de geldik. Hava çok sıcak ve buraya geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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Eşi Margarita ile tatile gelen Dimitri Lobov da "Biz çok önce tatilimizi planlamıştık Kemer ve Türkiye için. Uçuşlar açıldı ve buradayız. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz çok mutluyuz" dedi. Röportaj sırasında eşinin yanında bulunan Margarita Nemirovich, "Türkiye seni seviyoruz" mesajı da verdi.

"Herkes Türkiye'ye gelsin"

Rusya'nın Surgut şehrinden tatil için erkek arkadaşıyla Türkiye'ye gelen Valeria Osinceva, "Türkiye'ye ilk uçakla geldik. İkinci kez Türkiye'ye ve Kemer'e geliyorum. Burayı çok beğeniyorum. Burası çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin" dedi.

"Burada her şey tek kelimeyle süper"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Tatiana Kundina (50), "İlk uçuşla geldim buraya. Kemer'de hava çok güzel ve deniz mükemmel. Hayat güzel. Bir de şunu söylemek istiyorum hayat bir kere yaşanıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Ben burada keyifliyim ve mükemmel her şey. Güneşten tuzlu denize, otelden personeline kadar her şey tek kelimeye süper. İnsanları ayırt etmiyorlar Rus veya değil. Herkes sadece tatilini yapıyor. Herkes birbiriyle konuşabiliyor süper bence" diye konuştu.

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"Tüm işlemler çok hızlı halledildi"

İkinci kez Rusya'nın Voronij şehrinden Türkiye'ye tatil için ailesiyle gelen Natalia Perevalova (38), şunları söyledi:

"İlk uçuş günüyle geldik buraya, uzun süredir uçuşlarımız yoktu ve yollamıyorlardı hiçbir yere. Ama ağustos ayında açıldı. Uçuşumuz iyi geçti. Havalimanında da her şey çok hızlı yapıldı. Rahat bir şekilde hallettik ve çalışanlar da tüm işlemler de çok hızlı oldu. Otelde de yine resepsiyonda her şey hızlı bir şekilde yapıldı. Ateşimiz ölçüldü. Çantalarımız dezenfekte edildi. Burada inanın her şey çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. Yani her şey çok iyi."

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Öte yandan Rusya'dan Antalya'ya charter uçuşların başladığı 10 Ağustos gününden bu yana 178 uçakla yaklaşık 50 bin Rus turist geldi. Bu dönemde 90 uçakla da yaklaşık 20 bin Alman, Ukraynalı ve İngiliz turist Antalya'ya tatile geldi.

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