Ekonomi Ruslardan dolara karşı bir sürpriz hamle daha
DÜNYA EKONOMİSİ

Ruslardan dolara karşı bir sürpriz hamle daha

Uluslararası rezervlerinde doların payını geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye kadar indiren Rusya, jeopolitik riskler nedeniyle bu sefer de 2020 yılında Ulusal Refah Fonu'ndaki doların payını düşürmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020’de Ulusal Refah Fonu'ndaki döviz yapısının değiştirileceğini söyledi.

Fondaki döviz yapısı için çeşitli para birimlerini değerlendirdiklerini belirten Kolyçev, “Jeopolitik riskler nedeniyle Ulusal Refah Fonu'nda doların payını düşüreceğiz. Yatırım için yuan dahil çeşitli para birimlerini değerlendiriyoruz. Rusya Merkez Bankası zaten bu yönde adımlar attı biz de bunu takip edeceğiz.” dedi.

  • 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 8 trilyon ruble (124 milyar dolar) hacme sahip Ulusal Refah Fonu'nda döviz yatırımlarının payı yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Fondaki döviz payında doların payı ise yüzde 45 seviyesinde.

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinde doların payını geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye düşürmüştü.

Söz konusu dönemde, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

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