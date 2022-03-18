Ekonomi Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 20de sabit bıraktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 20'de sabit bıraktı

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'da merkez bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 20de sabit bıraktı
Rusya Merkez Bankası

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Gelecek çeyreklerde Rus ekonomisinin küçüleceğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki toparlanmanın, ağırlıklı olarak yeni şartlara uyum sürecinin hızına bağlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’da enflasyona yönelik bir tahmin oranı verilmezken, ülke ekonomisinin bir "devasa yapısal değişiklik sürecine" girdiğinin altı çizildi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’da başlayan savaş ve ardından Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’ta politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı.

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