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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya: Türkiye’ye uçak motorları temin edebiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Şugayev, Türkiye’nin kendi 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Şugayev, “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz” dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin yerli ve milli 5.nesil savaş uçağı TF-X.
Türkiye'nin yerli ve milli 5.nesil savaş uçağı TF-X.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, başkent Moskova’da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Rusya ve Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliği konularını gazetecilere değerlendirdi.

Türkiye’nin milli uçak üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirten Şugayev, “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz” dedi.

Türkiye tarafından yürütülen TF-X 5’inci nesil savaş uçağı projesine değinen Şugayev, “Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız. Dahası, ülkelerimizin liderleri de savunma sanayisindeki iş birliğinin artmasına yönelik arzularını dile getirdiler. Biz buna hazırız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’u ziyaret etmiş ve Su-57 uçaklarını incelemişti.

Resmi başvuru yapılmadı

Rusya ve Türkiye arasında Su-35 ve Su-57 teslimatına ilişkin de görüşmeler yapıldığını anlatan Şugayev, “Ankara bu uçaklara büyük ilgi gösterdi. Ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. Türk mevkidaşım Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’le bu konuları görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

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