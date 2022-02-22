Rusya-Ukrayna krizinde Moskova'nın gaz vanalarını kapatması beklenmiyor

Belçika'da bulunan Louvain Katolik Üniversitesi (UCLouvain) Öğretim Üyesi Danila Bochkarev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması sonrası doğal gaz piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'de son haftalarda doğal gaz konusunda çeşitli tartışmalar olduğuna işaret eden Bochkarev, bazı üye ülkelerin ekonomileri için doğal gazın merkezi öneme sahip olduğunu söyledi.

Bochkarev, Avrupa Komisyonu'nun son dönemde aldığı bir kararla doğal gaz kullanan elektrik santrallerinin yeşil enerji üreticileri olarak kabul ettiğini anımsatarak, "AB'nin vergilendirme politikasında doğal gaza dair alınan olumlu karar da bazı ülkelerin bu konuda başarılı lobicilik yaptığını gösterdi." ifadesini kullandı.

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Avrupa'nın yakında doğal gaz depolarını doldurması gerekeceğini dile getiren Bochkarev, "Fiyat seviyelerini düşündüğümüzde doğal gaz depolarını doldurmak maliyetli olacak. Bunun olası yaptırımlara yansımasını görebiliriz." dedi.

Bochkarev, "Yüksek enerji fiyatlarının Rusya ya da Gazprom ile çok ilgisi bulunmuyor. Bu, Avrupa Komisyonu'nun politikalarının sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji geçişine yönelik düzenlemelerin petrol ve doğal gaz yatırımlarının azalmasına neden olduğuna dikkati çeken Bochkarev, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar yeterli değildi. Bu da kapasite açığına neden oldu. Spot piyasadaki fiyat artışları da tüketicilere yansıtıldı. Sadece avro bölgesindeki enflasyonu ve yüksek faturaları konuşmak da neyin kabul edilebilir olduğu konusunda tartışmalara neden olabilir. Ayrıca, bir oy birliği sorunu olduğunu da eklemek gerekiyor. Yaptırımlar konusunda herkes tam hevesli değil. Mesela, İtalya Başbakanı yaptırımların enerjiyi içermemesi gerektiğini söyledi."

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Rusya'nın Ukrayna ile yaşanan kriz nedeniyle Avrupa'ya doğal gaz arzını durdurmayacağı öngörüsünde bulunan Bochkarev, "Gaz arzı kesintisi bana gerçekçi olmayan bir senaryo gibi geliyor." ifadesini kullandı.

Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa ülkeleri tükettiği doğal gazın yüzde 40'a yakınını Rusya'dan tedarik ediyor. Son zamanlarda yükselen gerilim ve kriz ortamı enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.

Rusya-Ukrayna krizinde Kiev'in yanında yer alan Avrupa ülkeleri Moskova'nın vanaları kapatmasından endişe duyuyor ve alternatif yollar arıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 avrodan kapanmıştı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları güne yaklaşık yüzde 21 artışla 87 avrodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 avro seviyesinde işlem gördü.

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