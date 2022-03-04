Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankasından korkutan uyarı Sınırların ötesine geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna savaşının küresel büyümeyi azaltacağı konusunda uyarıda bulundu ve savaşın ekonomik etkisinin artık Ukrayna sınırlarının ötesinde olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankasından korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti
Foto/Arşiv

Dünya Bankası David Malpass yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın dünya için küresel ekonomik büyümeyi kesecek bir felaket olduğunu söyledi.

Malpass, savaşın ekonomik etkisinin Ukrayna sınırlarının ötesine geçtiğini belirtti ve özellikle küresel enerji fiyatlarındaki artışların küresel anlamda enflasyonu etkilediğini açıkladı.

GIDA KRİZİ

Malpass, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın dünyanın en büyük gıda üreticileri olduğuna dikkat çekiyor. S&P Global Platts'a göre ayçiçek yağı üretiminde küresel üretimin yüzde 60'ını oluşturuyorlar.

JP Morgan'a göre iki ülke aynı zamanda küresel buğday ihracatının yüzde 28,9'unu oluşturuyor. Malpass, "Ukrayna ve Rusya'dan gelen arz kaybına yeterince hızlı uyum sağlamanın bir yolu yok ve bu da fiyatları artırıyor" dedi.

2014'TEN BERİ YARDIM EDİYOR

Dünya Bankası, 2014 devriminden bu yana Ukrayna ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak için 7.9 milyar Dolar taahhüt etmişti.

Dünya Bankası'nın Ukrayna'ya sağlamış olduğu bu para, ülkenin enerjiden bankacılık sektörüne ve ayrıca tarım arazilerini daha verimli hale getirme çabalarına kadar geniş kapsamlı ekonomik reformları başlatmasına yardımcı olmuştu.

Ukrayna'da ise savaşın bölge genelinde yıkıcı etkisi olduğu ifade edilirken, rakam vermenin zor olduğu yıllar içinde ülkenin neredeyse yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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