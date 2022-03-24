Ekonomi Rusyada korkulan oldu Dev şirket tahvil kupon ödemesini yapamadı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'da korkulan oldu: Dev şirket tahvil kupon ödemesini yapamadı

Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'da korkulan oldu. Rus çelik devi Severstal, Ukrayna krizinin başından bu yana tahvil kupon ödemesini yerine getiremeyen ilk büyük Rus şirketi oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyada korkulan oldu: Tahvil kupon ödemesini yapmayan ilk şirket Severstal oldu
Foto/arşiv

Severstal, tahvil kupon ödemesini zamanında yerine getiremeyen ilk Rus şirketi oldu

Severstal, Avrupa Birliği'nin Şirket'in ana hissedarı Alexey Mordashov'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 12,6 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini dün gün sonuna kadar kreditörlerine aktarmayı başaramadı.

BloombergHT'nin haberine göre; Kaynaklar, Severstal'in tahvil kupon ödemesi için parayı muhabir bankaya geçtiğimiz hafta gönderdiğini, ancak ödeme işleminin Citibank tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanamadığını öne sürdü.

Avrupalı bankacılar, "Bu teknik olarak krizin başından bu yana yaşanan ilk temerrüt oldu" değerlendirmesini yaptılar.

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