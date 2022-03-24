Rusya'da korkulan oldu: Dev şirket tahvil kupon ödemesini yapamadı

Severstal, tahvil kupon ödemesini zamanında yerine getiremeyen ilk Rus şirketi oldu
Severstal, Avrupa Birliği'nin Şirket'in ana hissedarı Alexey Mordashov'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 12,6 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini dün gün sonuna kadar kreditörlerine aktarmayı başaramadı.
BloombergHT'nin haberine göre; Kaynaklar, Severstal'in tahvil kupon ödemesi için parayı muhabir bankaya geçtiğimiz hafta gönderdiğini, ancak ödeme işleminin Citibank tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanamadığını öne sürdü.
Avrupalı bankacılar, "Bu teknik olarak krizin başından bu yana yaşanan ilk temerrüt oldu" değerlendirmesini yaptılar.