Ekonomi Rusyada yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek veren yasaya uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Rus askeri cep telefonu ile konuşurken.
Foto/arşiv: Rus askeri cep telefonu ile konuşurken.

Duma’da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

AĞIR PARA CEZALARI GÜNDEMDE

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine dair detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören tasarıyla, yasaya uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

TÜKETİCİ HAKLARI KORUNACAK

Duma Milletvekili Aleksey Kanayev, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getireceğini, tüketici haklarını da koruyacağını öne sürdü.

  • Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.

RUS ŞİRKETLERE DESTEK

Rusya’da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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