Ekonomi Rusyadan dolar ve euro çekimine ilişkin yeni karar
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya’dan dolar ve euro çekimine ilişkin yeni karar

Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit euro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’dan dolar ve euro çekimine ilişkin yeni karar
Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.

Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı duyuruldu. Bu nedenle, döviz çekimine yönelik kısıtlamalar 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve euro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs’ta kalkarken, dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyordu.

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