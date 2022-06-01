Ekonomi Rusyanın ruble hamlesi devam ediyor İki şirkete daha gaz akışı kesildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın ruble hamlesi devam ediyor: İki şirkete daha gaz akışı kesildi

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rusya ruble ile ödeme yapmayan şirket ve ülkelere gaz akışını kesmeye devam ediyor. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın ruble hamlesi devam ediyor: İki şirkete daha gaz akışı kesildi
Foto/arşiv

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe'un ve Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.

Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted'e doğal gaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten konutta kiraları düşürecek beş öneri
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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İstanbul'da konut fiyatını etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu vurgulayan Avdagiç, \"İstanbul'da özellikle ilçe belediyeleri yeni konutlar için arsa üretilmeli. Bu, beton fiyatından da, demir fiyatından da daha önemli.
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İstanbul'un en uzak köşelerinde bile arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 60'larda. Merkeze doğru geldiğinizde bu oran yüzde 75-80leri buluyor. Dolayısıyla daha çok konut arsası üretebiliyor olmamız lazım.\" ifadelerini kullandı.
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İkinci olarak, belediyelerin imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışması gerektiğini ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:
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İkinci olarak, belediyelerin imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışması.
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Üçüncü olarak da belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırması lazım.
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Dördüncü olarak şu anda ticari imarı olan parsellerin hızlı bir şekilde ticarikonuta dönüştürülmesi gerekiyor.
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Son önerimiz ise büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak şu anda kullanım dışı kaldı. Bunların belli kısımlarının konuta çevrilmesi konusunda uygulamaların önünün açılması lazım.\"
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Avdagiç, sorunun hızlı bir şekilde konut arzını artırarak çözülmesi gerektiğine işaret ederek, \"Çok önemli bir inşaat kuruluşunun sahibi, bizim de çok sevdiğimiz, bizim üniversitede mütevelli heyetimizde olan kıymetli bir büyüğümüzün bir önerisi oldu. Diyor ki, ‘Şimdi bir yerde bir proje var. Bir emsal var, 50 bin metrekare bir inşaat yapacağım. Siz orada bana yüzde 10 fazla imar verin, orada oluşan gelir artışıyla da ben sizin adınıza, gösterdiğiniz yerde sosyal konut inşa edeyim.’ Burada emsal 1 ise 2 vermeyin, yani şehri de boğmayalım.\" diye konuştu.
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Avdagiç, çok sayıda makul fiyatlı konut yapılması durumunda kiraların otomatik olarak kendi içinde dengeleneceğini söyledi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten konutta kiraları düşürecek beş öneri
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu belirterek, konut arzını artırarak kiraların düşmesine katkı sunacak 5 öneri paylaştı.

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