Ekonomi Rusyaya vizesiz giren ilk Türk yolcu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'ya vizesiz giren ilk Türk yolcu

Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Ruken Kolçak Gümüştekin Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı. Gümüştekin vizesiz geçişin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ruken Kolçak Gümüştekin Rusya'ya vizesiz giren ilk Türk yolcu oldu.
Ruken Kolçak Gümüştekin Rusya'ya vizesiz giren ilk Türk yolcu oldu.

TK415 uçağı ile 18.55'te Moskova'ya inen yeşil pasaportlu Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu oldu. Gümüştekin'i THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı karşıladı.

'ÇOK GÜZEL DUYGU'

Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, "Birbirine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok guzel bir duygu" dedi.

Ruken Kolçak Gümüştekin

Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti
EKONOMİ
Rusya'ya ilk vizesiz uçuş gerçekleşti

Rusya Federasyonu ile 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma kapsamında hizmet (Gri Pasaport) ve hususi pasaport (Yeşil Pasaport) sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebiliyor.

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