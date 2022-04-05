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Ekonomi Rusyaya yönelik yeni yaptırımlar petrol fiyatlarını yükselişe geçirdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar petrol fiyatlarını yükselişe geçirdi

Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmesi Brent petrolün varil fiyatını yeniden yükselişe geçti. Dünkü kapanışa göre Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,60 artışla 109,25 dolar oldu.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya yönelik yeni yaptırımlar petrol fiyatlarını yükselişe geçirdi
Foto/arşiv

Dün 108,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 109,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD ve Batılı ülkelerin açıklamaları yaptırımların devam edeceğine dair sinyaller verirken, dün ABD Başkanı Joe Biden, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara işaret ederek, "AB olarak yaptırımları bir kez daha sertleştireceğiz. Almanya Brüksel'e bir dizi öneriler sundu." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da ülkede görev yapan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi.

France İnter radyosuna konuk olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananların Rusya'ya karşı yeni bir dizi yaptırım ve çok net tedbirler gerektirdiğini belirterek, yaptırımların kömür ve petrol alımını kapsayabileceğine işaret etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini duyurdu. Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

AB liderleri daha önce Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirmişti.

Brent petrolde teknik olarak 110,15 ile 112,22 dolar aralığının direnç, 108,08 ile 106,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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