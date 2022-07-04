Rüzgar ve güneşte yatırımcının önü açıldı: Lisans hakkı için yarışma şartı kalktı
Elektrik depolama tesisi yatırımlarına dahil edilecek rüzgar ve güneş enerjisi santrali tesislerinin lisans hakkı için yarışma şartı kalktı. Yapılan düzenlemeyle, yatırımcılar enerji santralini kurarak doğrudan şebekeye bağlanabilecek. Bu sayede yatırımların artması bekleniyor.
Elektrik depolama tesisi yatırımlarına dahil edilecek rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) tesislerinin lisans hakkı için yarışma şartı kalktı. Santrallere lisans kolaylığı sağlayan söz konusu düzenleme TBMM’de komisyonda kabul edildi. Buna göre, elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden şirketlere, yarışmasız şekilde rüzgar-güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi ön lisansı sağlanabilecek. Depolama tesisi ile birlikte rüzgar veya güneş enerjisi santrali kurmak isteyen yatırımcılar, depolama tesisi olmadan santral kurmak isteyenlere uygulanan bazı aşamalardan muaf tutularak doğrudan yatırım yapabilmesine ve şebekeye bağlanmasına imkan verilecek.
MEVCUTLARA DA TEŞVİK
Yapılan düzenlemeyle elektrik enerjisi depolama tesislerinin teşviki ve şebeke kısıtlarından dolayı artırılamayan rüzgar veya güneş enerjisi üretimi ve yenilenebilir, çevreci enerji kapasitesinin büyümesi amaçlanıyor. Bu santraller aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Kurulumu Destekleme Mekanizmasından (YEKDEM) da yararlanabilecek. Teklif ile mevcut santrallere de benzer bir teşvik getiriliyor.
AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin düzenlemeyle ilgili olarak, “Rüzgar ve güneş enerji santralleri rüzgarın esme hızının değişmesi, havanın kararması vesaire benzeri durumlardan dolayı stabil bir enerji üretmiyor. Stabil enerji üretmediği için de enerjinin kalitesi ve tesisin verimliliği noktasında sıkıntılar oluşuyor. Biz Türkiye’de çok daha fazla üretim kapasitesine ulaşabilecekken bu zorluklardan dolayı kapasitemizi oluşturamamışız. Şimdi diyoruz ki santrallere, işletmecilere, yatırımcılara, eğer sen bir rüzgar ve enerji santrali kurduğunda bunun arkasına bir depolama tesisi kuracaksan biz senin işini kolaylaştıralım” bilgisini verdi.