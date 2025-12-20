Rüzgar ve güneşte yetki tek elde toplanıyor

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik yatırımlarında imar ve ruhsat süreçlerinde kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Yeni dönemde imar planı, yapı ruhsatı ve kullanım izni gibi işlemler belediyeler yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin önemli değişiklikler gündemde. Yapılması planlanan düzenlemelerle, bu tesislerin imar planı onayları, ruhsat işlemleri ve kullanım izinleri doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek. Böylece uzun süren bürokratik işlemler azalacak, yatırımların
önü açılacak ve süreç daha hızlı ve net ilerleyecek.
YETKİ KARMAŞASI KALMAYACAK
Planlanan değişikliklere göre rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde imar planları, parselasyon işlemleri, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ruhsatı gibi tüm temel izinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkisinde olacak. Böylece belediyeler ve il özel idareleriyle yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte santral kurulacak alanlara ilişkin imar planları, üst ölçekli planlara uygun şekilde hazırlanacak ve ilgili kurum görüşleri belirli süreler içinde alınacak.
AYLARCA BEKLEMEYE SON
Kurumların süresi içinde görüş bildirmemesi durumunda, olumsuz görüş olmadığı kabul edilerek işlemlerin ilerlemesi sağlanacak. Bu adımın, yatırımcıların aylarca beklemesinin önüne geçmesi bekleniyor. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri de yine bakanlık tarafından verilecek. Belgelerde eksik olmaması halinde, ruhsatların belirli süreler içinde düzenlenmesi öngörülüyor. Özellikle güneş enerjisi santrallerinde, daha önce imar planı aşamasında yapılan bazı teknik çalışmaların yeniden istenmemesiyle yatırım maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
Kurulu güce göre ödeme yapılacak
- Düzenlemelerde hizmet bedelleri de yer alıyor. İmar planı onayı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ruhsatı için alınacak bedeller santralin kurulu gücüne göre belirlenecek. Küçük ölçekli tesisler daha düşük bedeller öderken, büyük kapasiteli santraller için daha yüksek tutarlar uygulanacak. Bu bedellerin genel bütçeye gelir olarak kaydedilmesi planlanıyor. Ayrıca ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde başlanan yapılara karşı daha sıkı uygulamalar devreye girecek. Kurallara aykırı tesisler tespit edildiğinde durdurma ve yıkım dahil olmak üzere işlemler bakanlık tarafından yürütülecek.