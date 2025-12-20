Rüzgar ve güneşte yetki tek elde toplanıyor

Düzenlemelerde hizmet bedelleri de yer alıyor. İmar planı onayı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ruhsatı için alınacak bedeller santralin kurulu gücüne göre belirlenecek. Küçük ölçekli tesisler daha düşük bedeller öderken, büyük kapasiteli santraller için daha yüksek tutarlar uygulanacak. Bu bedellerin genel bütçeye gelir olarak kaydedilmesi planlanıyor. Ayrıca ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde başlanan yapılara karşı daha sıkı uygulamalar devreye girecek. Kurallara aykırı tesisler tespit edildiğinde durdurma ve yıkım dahil olmak üzere işlemler bakanlık tarafından yürütülecek.