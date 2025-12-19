Gaziantep'te kiraladığı gelinlikle hayatı değişti: Hurdacıdan aldığı makineyle üretime başladı, şimdi 81 ile ürün gönderiyor

Gelinlikleri kendi markasıyla üretiyor





Evli ve 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Nesrin Solmaz, işinde kendini iyice geliştirdikten sonra hurdacıdan aldığı dikiş makinesini tamir ettirip gelinlik ve abiye üretimine başladı. Kısa sürede işleri artınca kızları ile üretime devam eden Solmaz, daha sonra 4 kişiyi istihdam etti.





Kiraladığı gelinlik ile iş hayatına atılan ve hurdacıdan aldığı dikiş makinesi ile üretime başlayan Solmaz, şimdi kendisine ait iş yerinde gelinlik, abiye, nişanlık ve kaftan üretiyor. Ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını görünce işlerini büyütmek isteyen Solmaz, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi’nde 3 katlı bir dükkan kiraladı. Atölyesini kuran ve üretim kapasitesini artıran Solmaz, büyük bir başarı ortaya koydu ve kendi markasıyla üretime başladı.







