Ekonomi Rüzgardan elektrikte yeni rekor Toplamda yüzde 28e yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgardan elektrikte yeni rekor: Toplamda yüzde 28'e yaklaştı

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 207 bin 906 megavatsaatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yüzde 27,8'i rüzgar enerjisi santrallerinden geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rüzgardan elektrikte yeni rekor: Toplamda yüzde 28e yaklaştı
Foto/arşiv

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 747 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 27,8 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini, yüzde 21,4 ile ithal kömür, yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 207 bin 906 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 21 Kasım'da 204 bin 375 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise dün 759 bin 449 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 35 bin 785 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 204 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Dün 19 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Otomotiv sektörü yılı bir milyon adet ihracatla kapatacak
EKONOMİ
Otomotiv sektörü yılı bir milyon adet ihracatla kapatacak

Avrupa Birliği'nden Rusya ve İran'a yeni yaptırım hazırlığı
DÜNYA
Avrupa Birliği'nden Rusya ve İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi
EKONOMİ
Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi
Rüzgarda yeni rekor

Rüzgarda yeni rekor

​Toplam elektrik üretiminin yüzde 28'ine yaklaştı.
Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Sular altında kalmaya başladı.

​Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı.

Antalya'da sel felaketi: 50 yıldır böylesi görülmedi.

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var.

Misafirliğe giderken kurşunların hedefi oldu.

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.