Ekonomi Rüzgardan üretilen elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgardan üretilen elektrikte 24 Ocak'ta tüm zamanların rekoru kırıldı

Rüzgardan üretilen elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgardan üretilen elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye'de 24 Ocak'ta üretilen elektriğin yüzde 21,3'ü rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 24 Ocak'ta 166 bin 748 megavat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 21,3 oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerinden derlediği bilgilere göre, 24 Ocak Pazar günü Türkiye'de toplamda 783 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin yüzde 26'sını doğal gaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 21,3 ile rüzgar enerji santralleri yer aldı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 166 bin 738 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı diğer tüm yenilenebilir kaynakların toplamını (yüzde 18,5) geride bıraktı.

Öte yandan, 25 Ocak'ta ise üretilen toplam 901 bin 202 megavatsaatlik elektriğin 163 bin 286 (yüzde 18,1) megavatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı.

Ayrıca kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payının gerilediği söz konusu günde, rüzgar enerjisinden sağlanan yüksek üretim, doğal gaz ve ithal kömür santrallerinin üretimdeki payını düşürdü.

  • Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 153 bin 35 megavatsaatle 25 Kasım'da rekor kırılmıştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 16,8'e yükselmişti.

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı.

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