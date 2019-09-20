S-400'lerin kurulum tarihi belli oldu

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin kurulum tarihi belli oldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Sistem Aralık ayında kurulmuş olacak" dedi.

Demir, TEKNOFEST yarışmalarına ilişkin, "Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Demir şu ifadelere yer verdi:

Sevkiyatlar yakında bitiyor. Teknik anlamda Aralık itibariyle sistem kurulmuş olacak. Ancak sistemin hazır olması, kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bizim de çok hassas olduğumuz personelimizin eğitimi, sistemin içine bazı uçuşların entegre edilmesi gibi birçok teknik konu var. Bunların da tamamlanması neticesinde Nisan'da sistem kullanılabilir hale gelecek.

Rus uçakları alınacak mı?